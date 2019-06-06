Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihleri belli oldu
1 saat önce
Gençlerbirliği Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:58 Kaynak: AA
Kulübünde olağan genel kurul toplantısının tarihleri belirlendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde yapılacak.
Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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