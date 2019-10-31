Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi
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Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi

7 saat önce

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi, System.String[]

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gençlerbirliği Kulüp Başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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