Gençlerbirliği'nde Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Antrenmanın, yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beştepe 'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

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