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Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez depremi

9 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez depremi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartan İbrahim Üzülmez aynı başarıyı bu sezon Gençlerbirliği ile elde etmişti. Üzülmez, Başkent ekibi ile çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken oynadığı 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:57 Kaynak: İHA
Spor
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