Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez Dönemi
54 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, teknik direktör İbrahim Üzülmez
ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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ekibi, yeni teknik direktörünü buldu. Daha önce de kulüpte görev alan Üzülmez, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktör İbrahim Üzülmez'i göreve getirdi. Kulübümüz, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı" denildi.
İbrahim Üzülmez, 2016 yılında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve 28 maçta 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:06 Kaynak: DHA
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