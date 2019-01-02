Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde İkinci Yarı Hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde İkinci Yarı Hazırlıkları

34 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği'nde İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Devre arası kampı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanan kırmızı-siyahlı ekip, ilk antrenmanını yoğun yağış altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışması ile devam etti.

Başkent ekibinde, izinli olan yabancı futbolcular kampa ilerleyen günlerde katılacak.

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:31 Kaynak: AA

serik, Antalya, Gençlerbirliği, Spor
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