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Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor
15 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:32 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şöyle:
Güney tribün (Kale arkası): 100 lira
Doğu tribün (Maraton): 200 lira
Batı tribün (Kapalı sağ ve sol): 300 lira
VIP-Protokol: 500 lira
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