Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şöyle:

Güney tribün (Kale arkası): 100 lira

Doğu tribün (Maraton): 200 lira

Batı tribün (Kapalı sağ ve sol): 300 lira

VIP-Protokol: 500 lira