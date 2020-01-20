Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor

15 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.

Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şöyle:

Güney tribün (Kale arkası): 100 lira

Doğu tribün (Maraton): 200 lira

Batı tribün (Kapalı sağ ve sol): 300 lira

VIP-Protokol: 500 lira

Gençlerbirliği, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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