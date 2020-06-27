Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Antrenman, dar alanda yapılan ve neşeli geçen çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan ise beyaz takım oldu.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:35
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