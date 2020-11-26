Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

26.11.2020 16:03
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Floyd Ayite ve Mustafa Seyhan katılmadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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