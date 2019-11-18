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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:26 Kaynak: AA
Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekibin İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma ve koşu ile başladığı antrenman, top kapma çalışması ile sürdü.
İdman, dar alanda üç kaleli oyun ile son buldu.
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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