Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Başkent temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu.

Kaleci Abdoulaye Diallo milli takımdan dönerken, tedavisi süren Ahmet Oğuz antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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