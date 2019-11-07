Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Antrenmanın ısınmanın ardından dar alanda top kapma oyunuyla sürdüğü ifade edildi. Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın taktik çalışma ve gol oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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