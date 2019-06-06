Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde kongre kararı
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Gençlerbirliği'nde kongre kararı

24 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde kongre kararı alındı.

Gençlerbirliği'nde kongre kararı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde kongre kararı alındı.

Başkent temsilcisinin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı belirtili. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 16 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenleneceği ifade edildi.

Dernekler Kanunu gereği genel kurula, üyelerin bizzat katılmaları istenirken vekaletname ile katılımın mümkün olmayacağı ve bununla birlikte aidat borcu bulunan üyelerin de katılamayacakları belirtildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:15 Kaynak: İHA
Spor
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