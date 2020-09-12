Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahlılarda 1 futbolcu ve 1 personelin testleri pozitif çıktı.
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde 1 futbolcu ve 1 personelde korona virüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Süper Lig'in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.
Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:53 - Kaynak: İHA
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