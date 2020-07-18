Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:21
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