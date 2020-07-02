Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif!

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

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