Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif! - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif!

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

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İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.


Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:54 

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif! - Son Dakika Spor
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