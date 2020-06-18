Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği bu sabah uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hes KabloKayserispor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği bu sabah uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.
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19.06.2020 00:52:02. #1.13#
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