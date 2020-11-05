Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla geçirdi.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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