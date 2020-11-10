Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

10.11.2020 21:17
Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

Açıklamada, "Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Gençlerbirliği, Mert Nobre, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


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