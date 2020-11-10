Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı
10.11.2020 22:37
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı.
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı.
Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz. Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz" denildi.
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