Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın aday olmayacağı kesinleşti

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Covid-19 tedbirler kapsamında ertelenen seçimde aday olup olmayacağı merak konusu olan Murat Cavcav aday olmayacağını yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

- Ankara