Covid-19 tedbirler kapsamında ertelenen seçimde aday olup olmayacağı merak konusu olan Murat Cavcav aday olmayacağını yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın aday olmayacağı kesinleşti - Son Dakika Spor