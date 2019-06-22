Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
'ın yardımcıları belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı
, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan
yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan da kondisyoner olarak görev alacak.
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