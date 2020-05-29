Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Çiftçi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında gerilme ve buna bağlı ödem tespit edildiği bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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