Gençlerbirliği'nde Nobre ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde Nobre ile yollar ayrıldı

10.11.2020 22:11
Gençlerbirliği'nde Nobre ile yollar ayrıldı, System.String[]

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz. Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Teknik Direktör, Gençlerbirliği, Mert Nobre, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Nobre ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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