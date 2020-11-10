Gençlerbirliği'nde Nobre ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz. Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz" denildi.

(İHA)