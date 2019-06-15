Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:14 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği
'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.
Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde 9 Haziran'daki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
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