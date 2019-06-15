Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak
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Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.

Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul yarın yapılacak.
Genel kurul, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 9 Haziran'daki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:14 Kaynak: AA
milli eğitim bakanlığı, Gençlerbirliği, Spor
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