Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı tekrar ertelendi.

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865-153 sayılı genelgesi nedeniyle 3-10 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiği açıklandı. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10: 00'da Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No: 6 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10: 00'da aynı adreste yapılacak olup, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir" denildi.

- Ankara