Gençlerbirliği'nde Ömürcan Artan, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği'nde genç defans oyuncusu Ömürcan Artan'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 15. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçının 54. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ömürcan Artan'ın çekilen MR sonucunda arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanan futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
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