Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi

Gençlerbirliği futbolcusu Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rahmetullah, İstanbul'da sağ dizinden "parsiyel menisektomi" ameliyatı geçirdi.
Operasyonu başarılı geçen Rahmetullah Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:17 - Kaynak: AA
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