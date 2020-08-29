Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi

Gençlerbirliği futbolcusu Rahmetullah Berişbek, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Rahmetullah, İstanbul'da sağ dizinden "parsiyel menisektomi" ameliyatı geçirdi.

Operasyonu başarılı geçen Rahmetullah Berişbek, 2 hafta sonra kontrollü olarak antrenmanlara başlayabilecek ve 4 hafta sonra da takımla antrenmanlara katılabilecek.