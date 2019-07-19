Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı
53 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:54 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor
ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirerek 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Diallo'nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alması beklenmiyor.
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