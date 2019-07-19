Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı
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Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı

53 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Gençlerbirliği'nde Sadio Diallo sakatlandı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Gineli oyuncusu Sadio Diallo, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirerek 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Sadio Diallo'nun yapılan kontroller sonucunda sağ ön kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Diallo'nun ligde oynanacak ilk üç maçta takımdaki yerini alması beklenmiyor.
Gençlerbirliği, Mamadou Diallo, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:54 Kaynak: AA
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