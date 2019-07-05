Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı
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Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat takımla ilk antrenmana çıktı.

Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat takımla ilk antrenmana çıktı.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat da takımla çalıştı.
Açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Kaplan ile bir araya gelen oyuncuların koşu yaptığı ve idmanın sabah bölümünü tamamladığı belirtildi.
Tam kadro çalışan başkent ekibinin, antrenmanın ilk bölümünde salon ve saha çalışmasının ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:27 Kaynak: AA
gençlerbirliği, beştepe, Spor
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