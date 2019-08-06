Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
19 dakika önce
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği
, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynandığı belirtildi.
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