Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
1 saat önce
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:14 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği
, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Akşam gerçekleştirilen ikinci idmanda ise top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
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