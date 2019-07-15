Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları sürüyor
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Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları sürüyor

8 saat önce

2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarını Erzurum'da yaptığı kampla sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.

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2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarını Erzurum'da yaptığı kampla sürdüren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Erzurum kampında sabah antrenmanında koordinasyon ve şut çalışması, akşam ise taktik çalışma yaptı.
Gençlerbirliği, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde saat 17.00'de Antalyaspor'la oynayacak.
Gençlerbirliği, Erzurum, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:13 Kaynak: AA
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