Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi

1 saat önce

Gençlerbirliği Olağan Genel kurulu sona erdi.

Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi, System.String[]

Gençlerbirliği Olağan Genel kurulu sona erdi. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Murat Cavcav 371 geçerli oyla 3 yıllığına Gençlerbirliği başkanlığına seçildi. 2016 delegeden 382 delegenin oy kullandığı olağan genel kurulda 7 oy boş çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Murat Cavcav'ın 18 kişilik yönetim kurulunda; Merdan Hürmeydan, Kerem Doğan, Şahin Kartal, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Murat Öngelen, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, İlke İğnek, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel, Garip Ayaz ve Musa Samur yer aldı.

GENEL KURULDA GERGİNLİK

Delegelerden Erdem Ceydilek'in Genel kurulun 5'İnci maddesi ile ilgili söz alan ve yönetimi eleştiren konuşmasına Başkan Murat Cavcav'ın destekçileri tepki gösterdi. 1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu belirtilen O. Ünsal kürsüde konuşan Ceydilek'e hakaret ederek üstüne yürüdü. Ünsal, kendisini engellemeye çalışan görevliye tokat atınca salon karıştı. Araya giren delegeler, özel güvenlik ve emniyet güçleri olayları yatıştırdı. Çıkan olayların yatıştırılmasının ardından genel kurul yapılan oylama ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çıkan olaylardan detaylar


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:36 Kaynak: DHA
Mehmet Emin Gür, Şahin kartal , Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil 11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçimde Murat Cavcav başkan seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]