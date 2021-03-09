Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Altıparmak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent ekibinde Mehmet Altıparmak 31 Ocak'ta Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Gençlerbirliği Altıparmak ile çıktığı ilk maçında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından da çıktığı 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 de yenilgi aldı.