Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak" denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, " Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak" denildi.
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11.08.2020 23:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu - Son Dakika