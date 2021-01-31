Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi - Son Dakika

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

31.01.2021 21:45
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ın getirildiği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ın getirildiği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi - Son Dakika Spor


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