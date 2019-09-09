Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

22 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Dar alanda top kapma çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavileri süren Mats Seuntjens ve Sefa Yılmaz'ın katılmadığı belirtildi.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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