Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Dar alanda top kapma çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavileri süren Mats Seuntjens ve Sefa Yılmaz'ın katılmadığı belirtildi.