Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:13 Kaynak: AA
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