Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
1 saat önce
Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:13 Kaynak: AA
Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
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