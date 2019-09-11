Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koşu ve pas çalışması ile başladı.

Top kapma çalışması ile süren idman, dar alan ve tam sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.