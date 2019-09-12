Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
1 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:54 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından orta-şut çalışmalarıyla devam etti.
İdman, son bölümde yapılan tam saha taktik çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımdan dönen yeni transfer Floyd Ayite katılırken, tedavilerine devam edilen Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz çalışmada yer almadı.
Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım? 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'dan AK Partiye "suç uydurma" ithamı: İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri 7 ve 8'i.