Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde transfer
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği'nde transfer

9 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'nde transfer, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:25 Kaynak: AA
spor toto süper lig, fransa, gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı Marcelo Goiano, Sivasspor'da FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]