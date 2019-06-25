Gençlerbirliği'nde transfer
9 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, Fransa
'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.
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