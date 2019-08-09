Gençlerbirliği'nde transfer
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:40 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl süreyle kiralayarak kadrosuna kattı.
Brezilyalı futbolcu geçen sezon Portekiz
'in Feirense takımında forma giydi.
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