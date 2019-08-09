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Gençlerbirliği'nde transfer

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl süreyle kiralayarak kadrosuna kattı.
Brezilyalı futbolcu geçen sezon Portekiz'in Feirense takımında forma giydi.
Fabio Alves Da Silva, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:40 Kaynak: AA
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