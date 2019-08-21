Gençlerbirliği'nde transfer
36 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:36 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz
ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.
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