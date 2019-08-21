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Gençlerbirliği'nde transfer

36 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.
Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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