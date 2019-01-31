Gençlerbirliği'nde Transfer Çalışmaları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nden Erdem Özgenç'i transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nden Erdem Özgenç'i transfer etti.



Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekiple geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme tecrübesi yaşayan 34 yaşındaki sağ beki kadrolarına kattıklarını ve futbolcuyla 1,5 yıllık anlaştıklarını söyledi.



Erdem Özgenç, kariyerinde İstanbulspor 21 Yaş Altı, Fenerbahçe 21 Yaş Altı, Maltepespor, Şekerspor, Kartalspor, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Boluspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü takımlarının formalarını giydi.

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