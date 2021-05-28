Gençlerbirliği'nde transfer yasağı tehlikesi

Fransız Kulübü Montpellier'in Giovanni Sio'nun transferi nedeniyle alacağı para için resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı. Gençlerbirliği'nin, transfer yasağı almaması için Montpellier'e 200 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Öte yandan kulüpten ayrılan Paraguaylı oyuncu Piris da Motta ise ülkesinde yaptığı açıklamada 4 aylık maaşını ve primlerini alamadığını öne sürdü.

Gençlerbirliği'nin 2019-20 sezonu başında transfer olan Giovanni Sio için Fransız kulübüne 190 bin Euro ödeme yükümlülüğünün olduğu öğrenildi. Bu paranın faiziyle 200 bin Euro'ya yükseldiği kaydedildi. Montpellier'in bu para için resmi kanallar yoluyla başvurularını yaptığı, ödenmemesi durumunda Gençlerbirliği'nin transfer yapamama cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor. Konunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da değerlendirildiği öğrenildi. Talep edilen paranın 2017-18 sezonu sonunda o dönem Gençlerbirliği forması giyen Petar Skuletic'in Montpellier'e transferi ve bir sezon sonra aynı kulüpten transfer edilen Sio'nun transferi sırasında iki kulüp arasında yapılan anlaşmalar üzerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

PIRIS'E BORÇ 300 BİN DOLARKiralık geldiği Gençlerbirliği'nden Brezilya 'nın Flamengo takımına dönen Paraguaylı orta saha oyuncusu Piris da Motta'nın alacakları için FIFA'ya başvuracağı öğrenildi. Kırmızı-siyahlı kulübün Piris'e borcunun 300 bin Dolar olduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberde Piris'in son 4 aylık maaşını ve primlerini alamadığı yazıldı. Maaşının yarısını Flamengo'dan yarısını Gençlerbirliği'nden aldığı belirtilen Piris'in Gençlerbirliği'nden alacağı miktarın 300 bin Dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) civarında olduğu yazıldı.