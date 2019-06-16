Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.
37 dakika önce
Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi. - ANKARA
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