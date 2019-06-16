Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.
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Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.

37 dakika önce

Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi.

Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi., System.String[]
Gençlerbirliği'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda Murat Cavcav yeniden başkanlığa seçildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Gençlerbirliği, Spor
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