Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamlandı.

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