Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Gençlerbirliği yeni sezon hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.
Dar alan ve tam sahada yapılan taktik çalışma ile antrenman sona erdi.
Antrenmana yeni transfer Mustafa Çeçenoğlu da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:13 - Kaynak: AA
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